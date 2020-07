Dulce María admite que su embarazo no fue planeado

La actriz y cantante reveló que ni ella ni su esposo planeaban tener un hijo en este momento.

Dulce María ya se encuentra en el cuarto mes de embarazo, pero confiesa que ni ella ni su esposo planeaban tener un hijo en este momento, sin embargo la noticia los llenó de felicidad.

La ex RBD conversó con Galilea Montijo en el programa ‘Hoy’, y comentó: “Es algo hermoso, es una bendición muy grande, pero no lo planeábamos en este momento en medio de la pandemia. Pero ya decidió venir y ahora a cuidarnos lo más que se pueda”.

Dulce María relató cómo se enteró de su embarazo, y los síntomas que ha padecido desde entonces: “No sabía, sólo me sentía mal y me fui a hacer las pruebas, la primera salió negativa, y como no lo buscaba. Pero me la hice otra vez y salió positiva. Me dio muchísima emoción, y empecé con las náuseas, pero no solo matutinas, eran desde la mañana hasta la noche”, y reveló que todos los productos que se utilizan ahora con la pandemia, como sanitizantes y desinfectantes no los soporta, incluso hasta la pasta de dientes le causaba náuseas.