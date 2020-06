Will Smith dice que “nada supera” el fracaso de su divorcio de Sheree Fletcher

Smith habló sobre su divorcio de su primera esposa Fletcher, lo que sucedió cuando su hijo Trey tenía solo dos años.

La estrella de Hollywood Will Smith dice que su divorcio de la actriz Sheree Fletcher ha sido lo peor en su vida adulta.

En un clip del episodio del Día del padre de Facebook Watch de “Red Table Talk”, Smith habló sobre su divorcio de su primera esposa Fletcher, lo que sucedió cuando su hijo Trey tenía solo dos años, según reporta people.com.

“Quiero hablar sobre un concepto interesante que has planteado un poco con respecto a Trey y el divorcio, y la idea es que solo porque un hombre no sea el mejor esposo, no significa que no sea un buen padre “, dijo Jada Pinkett Smith.

A lo que Smith dijo: “Con Sheree y con Trey, ese fue un momento realmente difícil. El divorcio fue lo peor en mi vida adulta, el divorcio fue el último fracaso para mí “.

“Me han lastimado mucho en mi vida adulta, pero no creo que nada supere el fracaso de divorciarme de la madre de mi hijo de 2 años”, agregó.

Smith y Fletcher se casaron en 1992 y se divorciaron en 1995. El actor se casó con Pinkett Smith en 1997 y la pareja tiene dos hijos: su hijo Jaden, de 21 años, y su hija Willow, de 19.