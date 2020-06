Iam Holm, actor de El Señor de los Anillos, muere a los 88 años

El actor murió en un hospital víctima de la enfermedad de Parkinson, rodeado de su familia y su cuidador.

El actor británico Ian Holm, cuya larga carrera incluyó papeles en Chariots of Fire y The Lord of the Rings, murió a la edad de 88 años.

Holm murió pacíficamente el viernes por la mañana en un hospital, rodeado de su familia y su cuidador, dijo su agente Alex Irwin en un comunicado, según informa la agencia AP.

Su enfermedad estaba relacionada con la enfermedad de Parkinson.

“Su ingenio brillante siempre acompañó un brillo travieso en sus ojos”, dijo Irwin.

“Encantador, amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos enormemente”.

Holm apareció en decenas de películas grandes y pequeñas, desde dramas de disfraces hasta épicas de fantasía.

Una generación de aficionados al cine lo conoce como Bilbo Baggins en las trilogías de El Señor de los Anillos y El hobbit.

Ganó un Premio de la Academia Británica de Cine y obtuvo una nominación al Oscar de actor de reparto por interpretar al pionero entrenador de atletismo Sam Mussabini en la exitosa película de 1982 Chariots of Fire.

Fue miembro de toda la vida de la Royal Shakespeare Company, aunque un ataque de miedo debilitante que se produjo durante una producción de The Iceman Cometh en 1976 lo mantuvo fuera del escenario durante muchos años.

“Creo que les sucede a los actores con bastante frecuencia”, dijo Holm a Associated Press en 1998.

Regresó a la actuación en vivo y ganó el Premio Laurence Olivier de 1998 al mejor actor por su actuación en el papel principal de King Lear en el Teatro Nacional.

Holm fue nombrado caballero en 1998 por sus logros actorales.