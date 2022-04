Will Smith sigue perdiendo trabajo debido a su conducta en el Oscar

Netflix y AppleTV+ se retiraron de disputa por su cinebiografía…

Para algunos productores de Hollywood, después de la agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscar, trabajar con el actor se convirtió en un ‘negocio arriesgado’, por ello, muchos de los proyectos de Smith volvieron a guardarse en el cajón después de toda la polémica que provocó cuando se descontroló en la entrega de los premios del pasado 27 de marzo.

Según el diario The Sun, Netflix y AppleTV+ se retiraron de la disputa por llevar la historia biográfica del actor a la pantalla.

“Netflix y AppleTV+ han retirado silenciosamente sus ofertas para una película biográfica de Will Smith basada en su libro autobiográfico WILL, y, en cambio, reasignarán fondos y desarrollarán ideas originales para nuevos actores negros”, dijo una fuente a The Sun.

“También dijeron que trabajar con Will se ha convertido en un negocio arriesgado y ahora planean trabajar con más estrellas ‘familiares’ como Michael B Jordan y Mike Epps”, explica la fuente.

Y eso no es todo. Según The Hollywood Reporter, el trabajo en la cuarta parte de la película “Bad Boys” se detuvo, mientras que una película de acción titulada “Fast and Loose”, que se suponía que protagonizaría Will Smith, también se suspendió.

El anuncio generó indignación entre los fans del actor, quienes recurrieron a Twitter para quejarse de estas decisiones.

Un usuario escribió: “Sé que Will Smith abofeteó a alguien, pero estoy realmente sorprendido de lo rápido que Hollywood se está moviendo para terminar con su carrera ahora”.

Otro dijo: “Creo que es demasiado cuando muchos abusadores se salieron con la suya y aún continuaron con sus carreras”, lamentó.

“Hollywood tratando silenciosamente de incluir a Will Smith en la lista negra por un incidente por el que se disculpó dos veces debe ser uno de los ejemplos más obvios del racismo sistemático que aún está presente en la industria”, se quejó otro usuario.