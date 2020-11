Wonder Woman 1984 tendrá un lanzamiento simultáneo en cines y en streaming

La nueva película de Warner Bros protagonizada por Gal Gadot se estrenará también a través de HBO Max el 25 de diciembre.

Después de varios retrasos e incluso considerando el estreno sólo el próximo año, Warner Bros. ha anunciado que Wonder Woman 1984 tendrá un lanzamiento simultáneo en cines y en la plataforma de transmisión HBO Max el día de Navidad, 25 de diciembre.

“Por primera vez Wonder Woman 1984 se estrenará en cines y será transmitida exclusivamente por HBO Max el mismo día 25 de diciembre”, compartió la cuenta oficial de Twitter de la película.

Además, Warner detalló que la película no tendrá un costo adicional para los clientes de la nueva plataforma HBO Max, pero según la revista Premiere, esto generará una pérdida en la taquilla para la productora, ya que dado que la película se mostrará en streaming, no tendrá una gran demanda en las salas de cine, como pasó en su primera película que recaudó US$ 821,8 millones a nivel mundial.

Sobre el próximo estreno simultáneo, la protagonista Gal Gadot comentó que fue una decisión muy difícil para todos:

“No fue una decisión fácil y nunca pensamos que tendríamos que esperar tanto tiempo por el estreno, pero COVID sacudió al mundo. Creemos que esta película nunca ha sido más relevante y esperamos que traiga alegría, esperanza y amor a sus corazones. Wonder Woman 1984 es especial para mí y solo espero que lo sea para ti también. Ponemos nuestro corazón y nuestra alma en ello”, dijo.