Jennifer Lopez ha aprendido mucho de sus hijos gemelos durante la pandemia

La convivencia diaria con los niños de 12 años han hecho a Jennifer reflexionar sobre algunos aspectos de su vida.

Jennifer Lopez dijo en una nueva entrevista a la revista del diario The Wall Street Journal que aprendió mucho sobre sus hijos gracias a la pandemia de coronavirus.

La actriz y cantante confiesa que nunca antes había podido cenar con Max y Emme, sus hijos de 12 años, sin embargo lo hizo todos los días durante el bloqueo por la crisis de salud.

Luego de escuchar a los chicos sobre su descontento consigo mismos durante el bloqueo, la cantante reconoció que la conversación con sus gemelos ‘le abrió los ojos’:

“Me encantó quedarme en casa y cenar con los niños todas las noches, algo que probablemente nunca había hecho antes. Y ellos me expresaron cosas que creen que están bien en nuestras vidas y cosas que no les gustan… eso fue algo que me abrió los ojos a una reevaluación, para ver qué estaba funcionando y qué no estaba funcionando en la vida de todos.”, señaló.

J-Lo agregó: “Uno cree que todo está bien, pero estás corriendo y trabajando, y ellos están en la escuela, y todos tenemos nuestros dispositivos electrónicos … Les estamos dando una gran vida, pero al mismo tiempo nos necesitan… nos necesitan de otra manera (…) Necesitamos reducir un poco la velocidad y conectarnos más. Y ya sabes, no quiero perderme nada. Entonces me di cuenta el otro día… ‘Dios mío, me hubiera perdido esto si no hubiera estado aquí hoy'”, reconoce.

Reconociendo que sus hijos crecieron, la actriz afirmó: “Vi como pasaron de ser amables e inocentes a preadolescentes. ¿Cuándo pasó esto? Ya no son mis bebés … Tuvieron una dosis de mundo real, al saber que se les puede quitar cosas y que la vida pasa. Necesitaban crecer… Y nosotros también”, expresó emotiva.