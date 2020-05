Yadhira Carrillo asegura que está perdiendo la audición

La actriz dice padecer el síndrome de Menière, que la ha heho perder el 90% de su audición.

Yadhira Carrillo revela que padece síndrome de Menière, y que ha perdido la audición en un 90% en uno de sus oídos, por lo que se encuentra en tratamiento.

La actriz comentó a algunos reporteros que la abordaron a las afueras del Reclusorio Norte, donde se encuentra internado su esposo: “Toda esta semana me inyectaron este oído, me quedé completamente sin sonido, me aplican cortisona. Lo que me pasa es por estrés, por angustia, por dolor, por toda esta situación. Tuve vértigo, vómito y todo eso. Se llama síndrome de Menière.

Yadhira espera recuperarse pronto: “Vamos a ver si en dos meses podemos recuperarlo, me dan una pastillita muy chiquita para dormir, el doctor quiere que esté muy tranquila para bajar el estrés y poder recuperarlo”.

Los reporteros la cuestionaron acerca de las declaraciones que ha hecho Leticia Calderón, y Yadhira sin mencionar nombres respondió: “No es mi tema, no es mi gente, por respeto no debo tomar partido ni comentar. Les voy a decir algo, el de arriba no perdona a aquellas personas que hacen daño a propósito, hay que tener temor de Dios, él nos pone en nuestro lugar a lo largo de la vida cuando hacemos el mal”.