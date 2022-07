YouTube cancela los canales de YosStop y su esposo Gerardo González

La influencer sigue esperando respuesta de la plataforma, pero un vocero aclaró qué fue lo que pasó…

La youtuber YosStop, quien estuvo metida en problemas en el pasado, anunció a través de sus redes sociales que YouTube dio de baja su canal de más de 7 millones de suscriptores y el canal de su esposo Gerardo González, sin mayores explicaciones.

Eso ocurrió la tarde del 11 de julio cuando la influencer señaló que la plataforma no les dio ni la oportunidad de descargar su contenido.

Además, indicó que ni ella ni su pareja conocen los motivos del cierre de sus cuentas.

“Me siguen preguntando si yo quité mis canales. No, yo no fui, YouTube de repente los borró sin justificación y sin ninguna razón y también el de Gerardo, y no sabemos por qué; aún no hemos recibido respuesta, esperemos que esta semana nos digan algo”, señaló.

Sin embargo un vocero de la plataforma aseguró al diario El Universal que YosStop, cuyo nombre real es Yoseline Hoffman, que YouTube sí les avisó desde el año pasado por violar los términos del servicio.

“En 2021 se suspendieron los canales de YosStop del programa de monetización, Youtube Partner Program, por violar los lineamientos sobre la responsabilidad de los creadores; desde entonces notificamos a la creadora las consecuencias de eludir las condiciones sobre los términos de servicio”, aclaró el vocero, señalando el real motivo de la suspensión.

“Monetizar otra cuenta mientras su participación en YouTube Partner se encontraba en suspensión”, señala.

“Si una cuenta ha sido restringida de YouTube o de usar alguna de sus funciones, el creador tiene prohibido utilizar otro canal para librarse de estas restricciones, esto se considera elusión y puede resultar en el final de los canales del creador. Si un canal es eliminado, el creador no podrá usarlo, abrir o tener cualquier otro canal dentro de la plataforma. Puedo confirmar que hemos terminado los canales de YosStop por eludir los lineamientos de nuestra comunidad, al monetizar una nueva cuenta mientras su participación se encontraba en suspensión”, explicó.

Para la youtuber, quien está casada y embarazada, ese cierre tiene algo que ver con sus problemas legales del pasado, cuando estuvo poco más de cinco meses en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla por el delito de distribución y posesión de p0rn0grafía infantil, que fue reclasificado posteriormente a uno de discriminación.