Kanye West quiere volver a trabajar con Kim Kardashian

El rapper y diseñador era el personal stylist de su ex, pero desde la separación, ya no ocupa ese ‘cargo’…

Kanye West siempre apoyó a su exesposa Kim Kardashian en los looks y atuendos que ella lucía en sus apariciones públicas, y recientemente la propia empresaria contó lo difícil que fue para ella decidir sobre algunos aspectos de su guardarropa sin la ayuda del padre de sus hijos.

Pero según una fuente cercana a Ye, él está tratando de volver a desempeñar el papel de personal stylist de Kim, de manera más profesional.

“Kim siempre ha sido un apoyo para Kanye y siempre le ha gustado su creatividad… tal vez podrían llegar a un acuerdo”, comenta un informante.

La misma fuente asegura que Kim ama a Kanye porque es un excelente padre para sus hijos, y no le guarda rencor, por lo que sería factible que volvieran a trabajar juntos.

“Todo dependerá si [Kim acepta]. Actualmente están hablando de sus hijos y de moda. Están en un buen lugar”, justifica la fuente, según Ok!

Un episodio de la séptima temporada del reality show “Keeping Up With the Kardashians” muestra cuándo Kanye West comenzó a ayudar a la socialite con su ropa. En las imágenes él elige sus looks y envía la mayor parte de su ropa y zapatos a donación, mientras le regala un cambio completo de look, con una colección de piezas completamente nuevas y exclusivas, dejando a la empresaria encantada.