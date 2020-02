Yuridia reafirma que se retira un año de los escenarios

Entre rumores de embarazo, la cantante se tomará un descanso todo este 2020 para disfrutar en familia.

Yuridia confirma que se retira un año de los escenarios, tiempo que aprovechará para estar con su hijo, su esposo y su familia, algo que por 4 años no ha podido hacer por las constantes giras.

La cantante que recientemente canceló sus conciertos comentó: “Voy a compartir con mi familia, estar con mi hijo, ya me toca estar con ellos, si no me voy a volver más loca de lo que estoy. Extraño los escenarios, pero no lejos de mi casa, se me dificulta mucho viajar, estar viendo constantemente gente diferente en los aeropuertos, los hoteles, son cosas que no puedo controlar, a mí me cuesta mucho trabajo personalmente, físicamente y mentalmente, entonces me tengo que retirar”.

El pasado mes de noviembre, Yuridia protagonizó un incidente con una reportera en un aeropuerto, y tras lo sucedido ella reveló padecer fobia social, por lo que se tomará un tiempo para superar estos problemas y regresar en buenas condiciones a los escenarios nuevamente.