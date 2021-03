El actor negocia para actuar en una nueva producción de la plataforma AppleTV, junto con Russell Crowe.

Zac Efron está a punto de firmar un contrato con Apple Studios. El actor está negociando para actuar en una nueva producción de la plataforma AppleTV, junto con Russell Crowe.

Según el sitio Deadline, el director de Green Book, Peter Farrelly, y Apple Studios están en conversaciones para llevar el libro autobiográfico The Greatest Beer Run Ever a la pantalla chica.

Bill Murray también está negociando un papel secundario en el proyecto.

El director coescribió el guión con Brian Currie y Pete Jones, basado en el libro más vendido The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War, de Chick Donahue y Joanna Malloy.

La película cuenta la historia real de Donohue, quien dejó Nueva York en 1967 para ir a Vietnam a buscar y compartir algunas cervezas con sus amigos de la infancia que sirvieron en el ejército.

Zac interpretará a Chick Donohue, y planean comenzar la producción en agosto, ‘probablemente en Nueva Zelanda o Australia’, señalan.