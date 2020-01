El protagonista de property Brothers está feliz de que Zooey haya encajado tan bien en su familia.

Zooey Deschanel ha “hecho clic” con la familia de Jonathan Scott.

El protagonista de ‘Property Brothers’ está seguro de que será duradera su relación con la actriz de ‘New Girl’ porque se lleva muy bien con sus familiares.

Él dijo: “Es muy, muy importante para mí que la persona de la que estoy enamorado también obtenga la aprobación de toda mi familia. Absolutamente todos han hecho clic con Zooey”.

Y el hermano gemelo de Jonathan ha confirmado que todos se llevan muy bien, elogiando cómo la pareja se “conecta” en muchos niveles.

Su hermano gemelo Drew agregó a la revista People: “Linda [su esposa] y yo hemos notado que también se conectan a nivel individual, lo cual es genial. Ambos son humanos increíbles, y nos encanta la idea de tenerla en nuestro vivir.”

Mientras tanto, Jonathan reveló recientemente que siente que Zooey “saca lo mejor” de él y que ella ha sido “increíble”.

Él dijo: “El romance ha sido increíble. Qué buena forma de comenzar 2020 con un camino completamente nuevo en la vida. La gente me sigue diciendo, ‘Jonathan, te sientes tan vivo’. Y entonces me pregunto: ‘¿Fui un fracaso antes? ¿Qué pasó?’ Admitiré que saca lo mejor de mí y me hace querer ser la mejor versión de mí mismo”.