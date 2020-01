Muere a los 23 años participante de reality show de MTV

Alexis Eddy fue encontrada sin vida al interior de su casa en Fairmont, Virginia.

Alexis Eddy, 23 años, una de las protagonistas del reality Are You The One?, fue encontrada sin vida al interior de su casa en Fairmont, Virginia.

“Ha sucedido alrededor de las siete de la mañana de esta mañana. Nos llamaron para informar sobre una mujer en paro cardíaco. Fue declarada muerta en el lugar del suceso y su cuerpo ha sido transportado al Centro Médico Regional de Fairmont”, según informa la policía del lugar.

La joven compartía constantemente en redes sociales sobre su lucha contra el abuso de sustancias, aunque a finales de septiembre de 2019, dijo que ella y su padre estaban limpios y sobrios.

La cadena de televisión MTV ha emitido un comunicado que dice: “MTV está profundamente triste de escuchar sobre la trágica pérdida de Alexis Eddy… Nuestros corazones están con su familia y amigos durante este momento difícil”.