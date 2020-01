Salma Hayek prefiere verse “sexy” que verse “gordita”

La actriz se defiende de quienes la han criticado por su atuendo en la gala de los Golden Globes.

Salma Hayek se ha defendido de quienes criticaron su escote en los Globos de Oro.

La estrella mexicana utilizó un vestido Gucci con un escote muy pronunciado, y su imagen dio vuelta al mundo.

Muchos trolles en Internet criticaron a la actriz, pero ella asegura que no se arrepiente de haber utilizado la mencionada vestimenta.

“Me siento bien. Tengo 53 años. ¿Por qué no?”, dijo la actriz en entrevista a ‘Un nuevo Día’. La actriz rechazó haberse dado una arregladita, y explicó su voluptuosidad de esta manera. “La verdad es que he subido de peso y ahí es donde se me va. No hubo arreglo”.

La actriz dejó claro que al momento de elegir su vestuario, prefiere verse “sexy” a verse “gordita”. “A veces te vistes de una manera en la que te ves grande, a veces hay que ponerse cosas que se ven demasiado sexy porque si no, te ves gorda. Entonces, prefiero verme sexy que gorda”,dijo ella.