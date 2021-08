Alejandro Fernández anticipa regreso a México para estar con Vicente Fernández

El padre de Alejandro, Don Vicente Fernández, está convaleciente tras ser operado de emergencia en Guadalajara.

Alejandro Fernández regresó a toda prisa a México, cuando se enteró que su padre, Vicente Fernández había tenido un accidente en casa y se encontraba delicado de salud.

El cantante fue captado esta mañana a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México por distintos medios locales, quienes le preguntaron por la salud de su padre, pues se encuentra internado en Guadalajara, pero dijo desconocer los detalles.

“Nosé, no tengo idea, obviamente estamos en contacto con la familia, pero no sé, no tengo nada de información. Yo no sé si está hospitalizado, no sé realmente“, respondió.

Con una fotografía de los dos juntos en las redes sociales, “El Potrillo” demostró su apoyo incondicional para su padre.

“Te amo pa“, fue lo que escribió el cantante al pie de la publicación.

Se sabe que Vicente Fernández ingresó al hospital el fin de semana para ser operado de emergencia de las cervicales, tras una caída que sufrió en su rancho, Los Tres Potrillos.