Alessandra Rosaldo desmiente pelea: ‘Que pena que la verdad no sea suficiente’

En entrevista a los medios de comunicación el fin de semana, la cantante Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, lamentó las falsas alegaciones que han surgido a raiz del accidente del comediante, que lo llevó a sufrir múltiples fracturas en su hombro.

Ella desmintió los rumores con respecto a que el hijo de Eugenio, Vadhir Derbez, fue quien lesionó al actor y productor después de una presunta discusión que llegó a los golpes.

Rosaldo afirmó que nada de lo que están diciendo es verdad: «Que pena que la verdad no sea suficiente», señaló.

Ella agradeció las oraciones que Victoria Ruffo, ex de Eugenio y madre de José Eduardo, está haciendo para pedir por la salud del actor:

“Eso es hermosísimo y se lo agradezco profundamente porque hemos sentido el poder de esa oración de la de Victoria y de la de millones de personas que han estado en oración pidiendo por él, por su recuperación (…) Al final somos familia, por supuesto es la madre de José Eduardo, o sea todos de alguna forma estamos ligados, estamos unidos, me da muchísimo gusto”.

Rosaldo también dejó claro que es feliz de poder ayudarlo: «El otro día hubo un momento en que él dijo ‘mi mujer aquí sacrificándose’ y para nada, para nada es un sacrificio, al contrario, esto nos ha hecho descubrirnos de una forma diferente, como pareja y por separado cada uno. Yo no sabía que yo podía ser enfermera y ahora sé que puedo ser enfermera y no lo hago nada mal», señaló, explicando que Eugenio está emocionalmente sensible por su situación.

«Emocionalmente, así como lo vieron ustedes, está sensible, él mismo lo dijo, está muy sensible, mucho más de lo que yo lo había visto en todos los años que llevamos juntos (…) Este accidente tiene muchos ‘para qué’…, y uno de los más bonitos ha sido percibir el cariño de la gente, sentirlo así tan profundo, así tan genuino y tan cercano. Otro ha sido lo mucho que nos ha fortalecido como familia a Aitana, a él y a mí. Otra ha sido estar ahí con él, poder ser su hombro”.