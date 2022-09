Britney Spears: ‘Jennifer Lopez nunca soportaría lo que yo soporté’

Britney Spears ha apuntado hacia Jennifer Lopez en su nueva narrativa sobre sus difíciles años de tutela. En su nuevo desahogo en las redes sociales el domingo 25 de septiembre, la estrella del pop de 40 años mencionó que J-Lo «nunca» sería tratada como ella lo fue durante su tutela.

Si bien a muchos les preocupó que mencionara a Jennifer Lopez, Spears solo afirmaba que alguien de la estatura de la esposa de Ben Affleck nunca tendría que soportar el tipo de reglas que ella tuvo que soportar.

Ella escribió en Instagram: «Me gustaría ver a alguien decirle a Jennifer Lopez que se siente ocho horas al día, siete días a la semana… sin auto. Me gustaría ver a un equipo de administración decirle a Jennifer Lopez que haga lo que yo hice, por lo que yo pasé, qué diablos crees que haría ella? Su familia NUNCA permitiría eso», afirma.

Britney continuó afirmando que su familia «la encerró» durante 13 años e incluso dijo que, según las reglas de su tutela, se le prohibió remezclar su canción «Baby One More Time» mientras estaba de gira, algo que ella quería mucho.

Agregó: «Después de 14 años de decirme que No a lo que quería… se arruinó para mí… pero esa no fue la peor parte… la peor parte fue que mi familia me encerró en ese lugar durante cuatro meses, Jesucristo… Aquí estoy yo tocando en mi casa una versión diferente de ‘Baby One More Time'», comentó, justificando que ahora puede hacer lo que quiera.

«Durante 13 años quise remezclar mis canciones durante mi tutela… para rehacer las canciones y sentirme nueva otra vez», explicó.