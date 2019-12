Anette Cuburu niega alguna relación sentimental con Raúl Araiza

La conductora de televisión asegura que al “Negro” Araiza tiene más de 11 años que ni habla con él.

La conductora Anette Cuburu aclara que no tiene ninguna relación sentimental con el también conductor de televisión Raúl Araiza.

Según la revista TvNotas, Araiza y Cuburu mantienen un romance en secreto. La propia Cuburu declaró durante el progrma matutino “Hoy”.

“Es un rumor que ha estado desde hace muchos años, desde hace 11 años dice la revista en la que yo tengo una relación con el señor Raúl Araiza entonces, pues lo único que nos provoca risa”.

“Entonces yo quiero aclarar eso por el amor y el respeto que yo le tengo al público mis compañeros y a toda la gente que saben que soy una señora, que soy una señora de familia respetable, que he luchado sola para salir adelante, y que esta nota la pagó el mismo señor que me vetó durante 8 años, que me dejó sin trabajo y tuve que pedir prestado para los pañales de mis hijos”.

“Entonces, pues es lamentable que pasen este tipo de cosas; tengo 28 años de carrera ganándome el respeto y el amor de todos ustedes”.

“Y ojalá, ojalá fuera cierto, el Negro es tan guapo, le mando un beso y desde hace 11 años que ni hablo con él”, dijo Cuburu.

La revista asegura que una fuente les ha confirmado que ellos hace 11 años intentaron andar, pero estaban casados, y que ahora después de 11 años Raul la volvió a buscar.

La fuente dijo a la publicación: “Hace poco, en la primera comunión del hijo de Galilea Montijo, estuvieron muy juntos; cada quien llegó y se fue por su lado, pero dejaron ver la excelente química que tienen”.

“Ahora que los dos son libres, no dudes que pronto lo griten a los cuatro vientos, sólo están esperando a que Raúl firme los papeles del divorcio”, añade la fuente a la revista.