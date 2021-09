Angelina Jolie criticada por Harvey Weinstein

La actriz fue llamada de “mentirosa” por el productor preso, al afirmar que “tuvo que escapar” de una “interacción” con Weinstein.

Harvey Weinstein criticó a Angelina Jolie y calificó sus acusaciones de agresión como “descaradamente falsas”, después de que la actriz afirmó que tuvo que “escapar” de una interacción con el productor caído en desgracia.

La ex esposa de Brad Pitt, Angelina Jolie, afirmó en una entrevista reciente que tuvo que “escapar” de una interacción con el productor deshonrado, que actualmente cumple una condena de 23 años de cárcel por cargos de agresión sexual y violación.

Después de su entrevista, Weinstein dio una declaración a un medio de comunicación a través de su asistente, diciendo que nunca agredió a la actriz.

La declaración de Weinstein decía: “Nunca hubo un asalto, y nunca un intento de asalto. Es una publicidad descaradamente falsa y engañosa. Eres Angelina Jolie, estoy seguro de que todos los hombres y mujeres del mundo muestran interés en ti. ¿Te está agrediendo el mundo entero?”

Se informó que dijo que las acusaciones de Angelina son parte de una táctica para vender más copias de su próximo libro, ‘Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth’ (Conozca sus derechos y reclame: una guía para los jóvenes), que estaba promocionando en el momento de su nueva entrevista.

Angelina Jolie habló sobre su supuesta interacción con el deshonrado productor Harvey Weinstein, y también afirmó que peleó con su exmarido Brad Pitt por la participación del actor con el productor durante su matrimonio.