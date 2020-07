Angelina Jolie recibe visita de Brad Pitt en su propia casa

Brad Pitt, supuestamente, visitó a su ex esposa, Angelina Jolie, durante dos horas en su casa en Los Ángeles esta semana.

Según Daily Mail, el actor Brad Pitt pasó dos horas en el complejo de su ex esposa en Los Feliz, California. La publicación compartió fotos de Pitt manejando su motocicleta después de, supuestamente, visitar a Angelina Jolie.

En la imagen, Pitt lleva una camisa verde de manga larga y guantes blancos. Él también está usando un casco para su protección. El padre de seis combinó su camisa de manga larga con sus jeans y tenis color blanco.

Según el Daily Mail, Pitt ha sido visto en Los Ángeles en varias motocicletas en los últimos meses. El actor Once Upon A Time In Hollywood, según los informes, fue visto montando motocicleta en una protesta por George Floyd.

Todavía no hay confirmación de si Pitt estaba en el vecindario de Jolie para visitar a la actriz y sus hijos. Pero ha habido rumores continuos de que los ex tienen una relación más cordial.

La revista Life & Style afirmó que Pitt extendió una rama de olivo a Jolie, pero fue solo recientemente que Jolie aceptó el gesto.

La ex pareja, supuestamente, se hablaron por teléfono. Y por primera vez en años, su conversación no acabó a los gritos.

“Angie y Brad recientemente hablaron extensamente. Ella admitió que él ha cambiado. Fue una conversación adulta. No hubo gritos ni culpas. Brad y Angie han enterrado el hacha. Pasaron de una gran historia de amor a odiarse, y ahora han hecho las paces, por el bien de sus hijos “, dijo la a la revista.

Pero Jolie sorprendió a sus fans cuando habló sobre el final de su matrimonio con Pitt. La directora de Unbroken solicitó el divorcio de Pitt en 2016.

Mientras hablaba con Vogue, Jolie dijo que divorciarse de Pitt fue lo correcto.

“Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta. Sigo centrándome en la curación. Algunos se han aprovechado de mi silencio, y los niños ven mentiras sobre ellos mismos en los medios, pero les recuerdo que conocen su propia verdad y sus propias mentes. De hecho, son seis jóvenes muy valientes y muy fuertes ”, dijo la actriz.