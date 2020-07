Meghan Markle y Angelina Jolie tienen varias niñeras por este motivo

Una experta en niñeras revela que las celebridades contratan varias niñeras por cada hijo por varios motivos.

Meghan Markle y su hijo con el príncipe Harry, Archie, así como los seis hijos de Angelina Jolie, según los informes, tienen varias niñeras en casa.

Rebecca Stewart, fundadora de “VIP Nannies”, con sede en Los Ángeles, dijo que hay razones por las cuales los famosos generalmente contratan a más de una niñera para sus hijos, según publica la revista New Idea.

“La regla general típica es aproximadamente dos niñeras por niño, que trabajan en una rotación de semana tras semana. También pueden necesitar una tercera niñera viajera ”, dijo.

Stewart dijo que esto puede sonar excesivo, pero los famosos tienen horarios muy ocupados. Además de sus compromisos, también tienen obras de caridad y otros proyectos.

“La razón por la cual las personas tienen ese nivel de atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no es que no quieran cuidar de sus hijos, sino porque a menudo tienen eventos de caridad o cosas que aparecen, a veces en el último minuto, y no quieren estar constantemente tratando de buscar una niñera ”, explicó Stewart.

La experta dijo que la edad que tiene Archie, este sería el tipo de niñera que sus padres están buscando.

“Quieren a alguien que tenga experiencia en hitos de niños pequeños. También necesitarían una formación docente preescolar. Y los niños pequeños, como Archie, generalmente tienen mucha energía. Por lo tanto, la niñera debería ser alguien que vaya a correr y jugar con él, enseñarle modales adecuados y viajar por el mundo “, dijo.

Stewart también habló sobre las niñeras de los hijos de Jolie. Ella dijo que es posible que la actriz de ‘Maléfica’, haya empleado un ejército de niñeras a lo largo de los años.

“Cuando hay tantos niños, a veces puedes escaparte con dos niñeras entre dos niños. Y a medida que la familia crece, la niñera crece con ellos. Pero debido a que los niños tienen diferentes edades y es probable que tengan intereses y actividades diferentes, necesitas mucha ayuda.

La experta dijo que las niñeras de familias de alto perfil suelen trabajar más de 50 horas a la semana. Si los niños a los que están cuidando tienen la misma edad que los de Jolie, sus deberes incluyen dejarlos en la escuela. También están a cargo de organizar actividades extracurriculares para los niños.

“A menudo hay seguridad con ellos. Las palabras de código y los nombres de código también se usan a menudo para que nunca digan el nombre real del padre famoso o de su hijo. Y a las niñeras a menudo se les indica que no tomen las mismas rutas de conducción si los paparazzi siguen a la familia con frecuencia ”, dijo Stewart.