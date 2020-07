Rumores de que Khloe Kardashian y Tristan Thompson podrían estar comprometidos

El enorme anillo con una piedra en forma de corazón que llevaba en la fiesta de True podría haberla delatado.

Apenas unos días después de celebrar su cumpleaños con una fiesta de temática rosa, comenzaron a correr rumores de que la estrella de Keeping Up With the Kardashians podría estar comprometida con Tristan Thompson.

La cercanía de la ex pareja y el gran anillo usado por Khloe mientras celebraba con familiares y amigos muy cercanos, han desatado los rumores, según informa E! News.

Si bien una fuente dice que las cosas “van muy bien” entre la pareja, los dos no están comprometidos.

“Khloe parece muy feliz con las cosas en este momento. Él es mejor persona y ha hecho cambios”, compartió una fuente con la publicación. “Obviamente, Khloe duda y se lo toma muy lentamente. El tiempo que han pasado juntos durante la cuarentena ha sido muy especial y significativo”.

“Khloe se da cuenta de que cuando Tristan regrese a jugar baloncesto y a los viajes, todo cambiará. No se está adelantando a sí misma y solo está disfrutando de tenerlo cerca ahora y todo el tiempo familiar que han tenido junto con True”.

En el cumpleaños de Khloe, los fans no pudieron evitar notar el atento mensaje de cumpleaños compartido por Tristan.

Tristan Thompson, Khloe Kardashian

“Soy lo suficientemente sabio como para saber que llegaste a mi vida para mostrarme lo que significa ser una persona increíble. Aprecio cómo puedo aprender y crecer gracias a ti”, escribió el jugador de la NBA en Instagram. . “Doy gracias a Dios por la mujer hermosa y amorosa que eres para todos, especialmente para nuestra hija True. ¡Te mereces el mundo Koko! True y yo te amamos mamá”

Khloe respondería más tarde escribiendo: “¡Awww, esto es dulce! Gracias TT”.