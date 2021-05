Angelina Jolie revela la forma especial en que sus hijos celebran el Día de la Madre

La actriz dice que sus hijos siempre son “increíbles” ese día, y que es común reir y llorar ese día.

La estrella de Hollywood Angelina Jolie es conocida no solo por su brillantez en la pantalla, sino también por ser una madre cariñosa para sus seis hijos.

Para el Día de la Madre, la actriz habló con EXTRA sobre su próxima película, Those Who Wish Me Dead, y tocó el tema de sus hijos y las vacaciones que se acercan.

“Significa mucho para las mamás, así que traten de no olvidarlo”, dijo, avisando a todos los niños que estaban pensando en perdérselo este año.

“Mis hijos siempre han sido increíbles en el Día de la Madre. Lo divertido para mí es que no planeo nada, no hago nada y todos tienden a trabajar juntos para sorprenderme con algo”, dijo.

“Es solo saber que están haciendo algo juntos, y pensar en algo juntos, y que quieren hacerlo, y que creen que es importante siempre me hace llorar”, continuó.

“Siempre bromean sobre lo rápido que me hace llorar. Se reirán de cuántas veces lloro en el día o de lo rápido que lloro … ‘Ah, ahí va …’ ”, agregó.