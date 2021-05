El príncipe William hizo una audición a Kate Middleton para el papel de ‘esposa del futuro rey’

El futuro rey no estaba seguro de si Kate podría encajar perfectamente en el papel de su futura esposa.

El príncipe William no estaba seguro de si Kate Middleton podría encajar perfectamente en el papel de su futura esposa.

Para estar completamente seguro, el duque de Cambridge organizó una audición para Kate, como afirmó el experto en la realeza Robert Lacey.

Apareciendo en The Day Will and Kate Got Married, de ITV, Lacey explicó: “Se ha dicho que William estaba audicionando a Catherine para su futuro papel”.

“Y creo que hay una verdad en eso. William es el futuro rey de Gran Bretaña y la Commonwealth y, le guste o no, parte de su trabajo era elegir una consorte que hiciera bien el trabajo”, agregó.

William y Kate estudiaron juntos en la Universidad de St Andrews y pasaron cuatro años juntos antes de separarse brevemente en 2007.

La separación fue iniciada por William, quien comenzó a sentirse “claustrofóbico” en esa relación y no estaba listo para calmarse, como lo explicó la experta Katie Nicholl.