Aracely Arámbula realiza romántico viaje a Acapulco con nuieva pareja

La actriz ha sido vista en el paradisíaco lugar, acompañada de quien es su nuevo galán, un famoso fotógrafo.

Aracely Arámbula disfruta del paradisíaco clima y paisajes de Acapulco, junto a un misterioso galán, que se trata del fotógrafo de estrellas, Uriel Santana.

La actriz ha compartido una fotografía donde aparece junto a un atractivo galán, los dos dentro de una piscina y él sosteniendo la bella pierna de la Chule. En otra imagen aparecen los dos en el restaurante de Susana Palazuelos, la chef más famosa de Acapulco.

Hace unos días, durante una rueda de prensa realizada en el puerto, Aracely Arámbula confesó que no estaba sola y que tenía un romance, pero no reveló la identidad de su enamorado, ni tampoco a qué se dedicaba, lo que se sabía era que no tiene nada que ver con el medio del espectáculo, bueno, al menos frente a la cámara.