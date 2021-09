La Casa de los Famosos: Tefi Valenzuela queda fuera del reality show

La cantante y modelo peruana, víctima de violencia doméstica por Eleazar Gómez, fue expulsada de la casa por el público.

Sale el primer eliminado de ‘La casa de los famosos’, donde los nominados eran Tefi Valenzuela y Daniel Vargas, ya que Christian de la Campa fue salvado por la líder.

La líder de la casa es Anahí Izali, quien no pudo ocultar lo que siente por Christian, y decidió salvarlo, quedando Tefi y Daniel para que el público decidiera a quien expulsar.

Fue la cantante y modelo peruana Tefi Valenzuela la primera en ser expulsada, y al salir de la casa, Héctor Sandarti le informó quiénes de los habitantes la había nominado: Jorge Aravena, Alicia Machado, Gaby Spanic y Gisella Aboumrad.

Tefi expresó que le extrañaba haber sido nominada por Spanic: “Me sorprende mucho de Gaby, sé que no es personal, pero es de las personas que más bien me caen en la casa, y la voy a seguir admirando, nada cambia”. También reveló que ya sabía que Gisella la había nominado, y que la misma Alicia Machado ya le había expresado que prefería que se quedara Daniel y no ella.