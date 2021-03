Armie Hammer es dejado fuera del thriller “The Billion Dollar Spy”

Este es otro trabajo que pierde el actor tras haber sido acusado por agresión sexual.

El actor de Hollywood Armie Hammer ya no forma parte del thriller de la Guerra Fría “The Billion Dollar Spy”. El actor de 34 años fue retirado de la dirección de Amma Asante a raíz de la acusación de violación por parte de una mujer.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó recientemente la inscripción de Hammer como sospechoso en un caso de agresión sexual abierto por ellos el 3 de febrero, según The Hollywood Reporter.

A principios de este mes, la mujer, identificada como Elfie, dijo en un comunicado en una conferencia de prensa: “El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante más de cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales golpeó repetidamente mi cabeza contra una pared, lastimando mi cara. También cometió otros actos de violencia contra mí a los que no di mi consentimiento. Por ejemplo, me golpeó los pies con una fusta, que me dolieron con cada paso que di durante la semana siguiente. Durante esas cuatro horas, traté de escapar pero él no me dejó. Pensé que me iba a matar. Luego se fue sin preocuparse por mi bienestar”.

La carrera de Hammer ha estado en declive últimamente, después de que varias mujeres, incluida la modelo Paige Lorenze, salieran y compartieran mensajes gráficos que les envió el actor, y muchas alegaron que Hammer fue abusivo durante lo que comenzó como relaciones BDSM consensuadas.

En “The Billion Dollar Spy”, Hammer estaba programado para interpretar a Brad Reid, un recién llegado de la CIA a Moscú, donde es abordado por el ingeniero soviético Adolf Tolkachev, interpretado por Mads Mikkelsen, dijo The Hollywood Reporter. La película está basada en una historia real.