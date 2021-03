Novio de Halle Berry dcie que “ha mejorado todos los aspectos de su vida”

El cantante Van Hunt, de 51 años, mantiene una relación con la actriz desde el año pasado.

El novio de Halle Berry está hablando. El cantante Van Hunt, de 51 años, que mantiene una relación con la actriz desde el año pasado, cree que ha ‘mejorado todos los aspectos de su vida’ y está agradecido por ello.

En una entrevista con el programa Entertainment Tonight, el músico declaró que Berry lo inspiró a escribir nuevas canciones sobre su relación.

“Mi relación es de aspiraciones en más formas de las que puedo decirte… podría mostrártelo, en lugar de decirlo, y lo mostraré pronto, lo prometo. La inspiración en nuestra relación está en todo, incluso en mi paternidad. Soy una persona completamente diferente, puedo decir eso, y creo que ha mejorado todos los aspectos de mi vida “, dijo Hunt, quien es padre de un adolescente, de una relación anterior.

Hizo los comentarios después de que Halle compartiera una dulce publicación en Instagram para celebrar el Día de San Valentín, escribiendo: “¡NUNCA ACEPTES nada por menos de lo que hace que tu corazón cante! Si quieres amor, encontrarás a tu pareja… ¡aunque se necesiten 54 años! “.

Hablando sobre la publicación, Hunt dijo: “Estaba bien escrito, que al menos es lo que me gusta reconocer porque no sé si la gente conoce este lado de ella porque ella también escribe. Se sorprenderá de todas las cosas que puede hacer. Sí, no puedo decir más que eso, pero se sorprenderán. “, comentó, sin aclarar si trabajaron juntos en alguna música.