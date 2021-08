Arnold Schwarzenegger critica a negacionistas del covid-19

El actor y político también arremetió contra los antivacunas en un artículo para la revista literaria The Atlantic.

Arnold Schwarzenegger criticó a los negacionistas de la Covid-19 y de las vacunas en un artículo que escribió para la revista literaria The Atlantic. Él confesó que está ‘preocupado por el futuro’, luego de la pandemia en curso.

El actor de 74 años criticó a quienes ‘viven en la negación’ y a los que ‘no sienten la necesidad de tomar precauciones contra el coronavirus’, llamando de ‘idiotas’ a quienes se niegan a usar máscaras o vacunarse.

Él escribió: “Nuestro país se ha vuelto grandioso porque cada generación antes que nosotros ha sabido que la libertad y el deber van de la mano. Realmente me preocupo por el futuro de nuestro país. Hemos perdido a más de 600,000 estadounidenses para la Covid-19… eso es realmente egoísta”, señala.

Schwarzenegger admitió que pudo haber ido demasiado lejos con su escritura inicial, pero dijo que le sorprendió descubrir que muchas personas sienten que no tienen ‘ninguna responsabilidad’ con sus semejantes.

“Admito que llamar idiotas a la gente y decir ‘A la mierd* tu libertad’ fue un poco exagerado, aunque sí mantengo ese sentimiento. Eso me hace perder los estribos. Pero algunas de las respuestas realmente me preocuparon. Mucha gente me ha dicho que La Constitución les otorga derechos pero no responsabilidades. Ellos no sienten el deber de proteger a sus conciudadanos. Fue entonces cuando me di cuenta de que todos necesitamos una clase de educación cívica. No puedo evitar preguntarme cuánto mejor estaríamos si los estadounidenses tomaran un paso atrás de la política y pasara un minuto pensando en la suerte que tenemos de llamar hogar a este país”, afirma.

El actor hizo un llamado a la gente para que escuche a los expertos cuando se trata de crisis de salud:

“Un año y medio después, todavía estamos en un lío y todavía hay gente que vive en la negación, todavía hay gente que no cree en las máscaras, todavía hay gente que dice, ‘Bueno, no tengo que hacer distanciamiento social’ y todo ese tipo de cosas. Creo que la gente debería saber que aquí hay un virus, que mata a la gente. Y la única forma de prevenirlo es que nos vacunemos, usemos máscaras, hagamos distancia social, lavar las manos todo el tiempo”, avisa.