Iggy Azalea ya no se siente cómoda en el ojo público

Desde que la cantante de 31 años se convirtió en madre del pequeño Onyx, que ahora tiene 15 meses, ella señala que decidió alejarse un poco del centro de atención porque no se siente cómoda:

“Mi decisión de no hacer más canciones es simplemente porque no me siento cómoda estando en ese nivel abierto al público. Tal vez sea en parte porque ahora tengo un hijo y siento ese instinto maternal de querer protegerlo realmente y tener ese espacio seguro … Y realmente ya no quiero invitar a extraños a tener una opinión sobre mi vida”, justifica.

Iggy también ha admitido que ya no quiere salir de gira porque no quiere pasar tiempo lejos de su hijo, que tiene con el rapero Playboi Carti, y dijo que su gira con Pitbull a finales de este mes será su última ‘gran fiesta’.

Ella agregó: “Entonces, se trata más de eso, pero también, realmente no quiero hacer más giras porque tengo a mi hijo, y estoy muy emocionada de ir a esta gran gira con Pitbull que comienza el 19 de agosto, porque en realidad va a ser mi última”, asegura.

Iggy Azalea también comentó que el escrutinio público de su vida también fue lo que la llevó a dejar de compartir fotos de su hijo en las redes sociales.