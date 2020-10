Brad Pitt es demandado por mujer víctima de fraude en línea

Una mujer que está demandando a la estrella de Hollywood por supuestamente ‘prometer casarse con ella’ y robarle USD$ 40,000.

Brad Pitt ha negado haber contactado a una mujer que está demandando a la estrella de Hollywood por supuestamente ‘prometer casarse con ella’ antes de huir con USD$ 40,000 en una aparente estafa vinculada a su fundación, en 2018.

La estrella insistió en que no conoce a Kelli Christina, quien está demandando a Pitt por USD$ 100 mil, después de afirmar que el ganador del Oscar la contactó para ayudarlo a recaudar dinero para su Fundación Make It Right, que tenía como objetivo ayudar a reconstruir 150 casas en el distrito Lower 9th de Nueva Orleans.

Christina afirma en documentos judiciales citados por Daily Mail, presentados en el Tribunal del Distrito Este de Texas, que su relación de trabajo sobre la fundación se convirtió en una relación personal, y la pareja tuvo “discusiones sobre matrimonio”.

Los documentos legales dicen: “Poco después de que Brad Pitt se acercara a la demandante con respecto a la causa benéfica, además de la relación comercial, una relación personal comenzó a desarrollarse entre Kelli Christina y Brad Pitt hasta el punto de que hubo discusiones sobre el matrimonio entre los dos …”

Ella también afirmó que envió al actor USD$ 40 mil para que Pitt hiciera cinco apariciones en funciones que ella organizó para su organización sin fines de lucro, alegando que evitó aparecer de último minuto, prometiendo que lo haría ‘la próxima vez’.

La demanda dice: “La aparición de Brad Pitt en los eventos era clave para los eventos, las donaciones que realizarían los asistentes y fue parte del acuerdo entre el Demandante y los Demandados”.

Sin embargo, según una fuente, se ha alegado que Christina simplemente ha sido víctima de una estafa en línea.

Dijeron: “Este es un caso triste de alguien que fue víctima de una estafa de celebridades en Internet que no tenía nada que ver con la celebridad real. Ojalá otros puedan aprender de esta lamentable situación “.

En documentos legales presentados en una moción para desestimar el caso, Pitt, quien también está atravesando un proceso de divorcio con su ex esposa Angelina Jolie, negó haber tenido alguna comunicación con la directora ejecutiva de atención médica, Christina, y declaró que nunca le pidió ningún pago, ni tampoco autorizó a cualquier otra persona a hacerlo.