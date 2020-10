Max Ehrich pide a sus fans y a Demi Lovato que cesen los ataques en línea

El actor señala que ha sido víctima de los haters, que opinan por cosas desconocidas para ellos.

Max Ehrich ha hecho un apasionado ruego a sus fans y a su ex novia Demi Lovato para que dejen de “intimidarlo” en las redes sociales.

Demi y Max comenzaron a salir en marzo y se comprometieron después de un torbellino de romance en julio. Sin embargo, luego de su separación en septiembre, el actor de 29 años alegó que descubrió que su compromiso se había cancelado “a través de un tabloide” mientras filmaba la nueva película Southern Gospel en Atlanta, Georgia.

Continuó acusando a Demi de usarlo para promover su carrera, calificando la separación como un “truco de relaciones públicas calculado” y provocando mucha especulación sobre la naturaleza de la separación.

Después de que Demi lanzara su nuevo sencillo Still Have Me, abordando la ruptura, la semana pasada, Max habló con TMZ en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el jueves y compartió su esperanza de que “los medios comiencen a respetarnos a los dos como seres humanos y simplemente nos dejen en paz.”

Al abordar la reacción de los fanáticos en las redes sociales, agregó: “Creo que ambos somos personas en contra del acoso, por lo que la gente debería dejar de acosarnos”.

“Es ridículo, es una tontería, y lo que la gente piensa no tiene nada que ver con lo que realmente está sucediendo”, explicó. “Entonces, la gente no debería leer nada ni creer lo que está leyendo”.

“A Demi le deseo lo mejor. Solo quiero que sea la persona más feliz del mundo”. Sin embargo, agregó que necesita “algo de tiempo” antes de “comenzar a salir de nuevo”.