Britney Spears tiene planes de realizar su propio documental

Britney Spears ya tiene planes de realizar su propio documental, en el que ella misma plasme sus vivencias tanto profesionales como personales, y cómo ansía por fin liberarse del control que ejerce su padre en su vida.

Según el portal Page Six, la cantante está muy emocionada de ser ella misma quien de testimonio de todo lo acontecido en su vida, pero le aterra que su padre se entrometa en este proyecto.

Recientemente se estrenó’Framing Britney Spears’ un documental biográfico de la artista, realizado por The New York Times, y una fuente revela la reacción de la intérprete: “Hay partes que fueron demasiado fuertes para ella, pero por fin ella siente que hay una luz al final del túnel, y que podrá por fin liberarse de Jamie Spears, quien además de padre, se convirtió en su tutor, un hombre bastante controlador, que ella a sus 39 años, ya no quiere seguir sometida a sus órdenes.

La fuente también dijo: “Britney espera finalmente liberarse de las garras de su padre, y está muy agradecida y conmovida por la protesta pública, todo el apoyo de sus fans y otras celebridades que han hablado en su nombre a través del movimiento #freeBritney”.