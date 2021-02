Fallece la abuela de Belinda a la edad de 88 años

Juana Moreno, abuela de la cantante había sido hospitalizada en días pasados en Madrid en estado crítico.

Murió la señora Juana Moreno, abuela de Belinda, después de haber sido hospitalizada hace unos días de emergencia en una clínica de Madrid.

La triste noticia fue revelada por la publirrelacionista de Belinda, quien informó en las redes el deceso de la señora a los 88 años de edad.

Belinda Schüll, madre de la intérprete fue quien publicó que por la gravedad de su mamá, tuvo que ser internada en un hospital, y compartió una bella imagen en la que se ven entrelazadas las manos de ambas, y escribió: “La mujer más importante de mi vida. Mi guía, mi amiga del alma. No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin tí. Esta batalla la vamos a ganar”.

Hasta el momento Belinda no ha hecho ninguna declaración pública en torno a la muerte de su querida abuela, ni tampoco se han revelado los motivos del fallecimiento de la señora.