Camila Cabello dedicó ‘First Man’ a su padre Alejandro

Este Día del Padre, Camila compartió un clip en Instagram con fotos retro de ella con su progenitor.

Camila Cabello ha dedicado su video ‘First Man’ a su padre.

La cantante de 23 años compartió la promoción de la canción por primera vez el día del padre el domingo, y explicó que el clip, que utilizaba imágenes de películas caseras de su infancia, fue un homenaje a su amado “papá” Alejandro para agradecerle su amor incondicional.

Ella compartió un clip del video en Instagram y escribió: “Papá, hice esto por ti. Gracias por amarme, incondicional, feroz y constantemente. No importa si fracaso o tengo éxito, no importa si me siento en la cima del mundo o como la tierra en mis zapatos jajaja, me amas solo porque me amas, sin que yo tenga que hacer o ser otra cosa que solo yo”.

“Gracias infinitamente, por todo. Gracias por mostrarme qué es el amor y por mostrarme cómo ser amado. Siempre seré tu pequeña; te amo mucho papa, gracias por ser mi héroe, feliz día del padre. (Sic) “

En los Premios Grammy en enero, Camila caminó por la alfombra roja con su padre Alejandro, antes de subir al escenario para interpretar ‘First Man’, que dedicó a su padre.

La actuación vio a la ex estrella de Fifth Harmony cantar frente a videos de su infancia, antes de bajar al escenario para cantar directamente a su padre y luego compartir un abrazo con él al final de la canción.

La intérprete, que está saliendo con el músico pop canadiense Shawn Mendes, invitó a un fan a protagonizar su nuevo video musical.

Camila se inscribió en el All-In Challenge, donde las celebridades le han estado ofreciendo premios o la oportunidad de experiencias únicas a cambio de una donación de caridad, y un afortunado simpatizante podrá pasar el día trabajando con ella una vez que se levanten las medidas de distanciamiento social establecidas debido a la pandemia de coronavirus.

Ella anunció en su cuenta de Instagram “Ofreceré un día en el set de mi próximo video musical cuando termine el distanciamiento social. Harás un cameo en el video musical, aprenderás coreografía conmigo, te enseñaré todo el movimientos – bueno, mi coreógrafo nos enseñará los movimientos.

El ganador obtendrá un vuelo doméstico de ida y vuelta al lugar de rodaje, una estadía en el hotel de una noche y la experiencia en el set.

Todo el dinero recaudado del All-In Challenge se destinará a aquellos que necesiten comida durante la pandemia, con los ingresos divididos entre Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen y No Kid Hungry.