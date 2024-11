Camila Sodi comparte emotivo mensaje tras la hospitalización de su madre

La actriz expresa su fortaleza y fe en medio de la difícil situación que atraviesa con la hospitalización de Ernestina Sodi…

La salud de Ernestina Sodi, madre de la actriz Camila Sodi, ha generado gran preocupación en los últimos días. Tras revelarse que sufrió un doble infarto y que se encuentra hospitalizada en terapia intensiva, Camila ha querido compartir sus sentimientos con sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la protagonista de «Rubí» expresó su fortaleza y fe en medio de esta difícil situación. «Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente», compartió Camila.

Además, la actriz agradeció el amor y el apoyo de sus seres queridos. «Veo y siento el amor de mis seres amados, cómo me cuidan, cómo me procuran, cómo me contienen», expresó.

La hermana de Thalía llevaría más de dos semanas en estado crítico.