Cecilia Galliano dice que ella “construyó” casa donde viven Sebastián Rulli y Angelique Boyer

La conductora de televisión argentina señala que ella y su ex marido construyeron esa casa mientras vivieron juntos.

Cecilia Galliano revela que la casa que ahora comparte Sebastián Rulli con Angelique Boyer, fue ella con su ex marido quienes la construyeron juntos.

“En esa casa vive Sebas ahora, esa casa la hicimos juntos nosotros dos, yo conozco perfectamente esa casa, la hicimos desde abajo” dijo la actriz y modelo argentina en el programa de Caro Sandoval ‘El Almuerzo con Caro’.

Cecilia reveló también que cuando se separó de Rulli, ella fue quien se fue y que no se llevó nada, incluso que nunca se repartieron los bienes: “Nosotros nunca discutimos por un convenio de separación, yo fui muy clara, yo le dije: ‘me quiero separar, dime cómo te conviene’, aquí no hubo separación de bienes”.

Hace tiempo el único escándalo que Galliano y Rulli protagonizaron, fue la disputa de una camioneta, pero la actriz dijo que ni por ese auto quiso demandar a su ex, y no lo hizo por su hijo Santiago: “No quiero que el día de mañana mi hijo me pregunte: ‘¿Por qué hiciste eso?’, el día que me pregunte voy a decirle lo que pasó”.

Cecilia se ha guardado siempre los motivos de su divorcio con Sebastián Rulli: “Nunca dije la razón de por qué me separé de él, lo voy a hacer cuando se lo diga a mi hijo”.