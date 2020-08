José Manuel Figueroa sufre atentado por grupo armado

La propiedad del hijo de Joan Sebastian en Cuernavaca fue blanco de un intenso tiroteo, donde afortunadamente no hubo heridos.

La casa de José Manuel Figueroa fue el blanco de una balacera, en la que no se registraron heridos, pero despertó el pánico de los vecinos.

La propiedad del hijo de Joan Sebastian se ubica en la colonia Delicias de Cuernavaca, y ahí en la calle Mesalina fue donde tuvo lugar el tiroteo, y testigos aseguran que también de la casa del cantante respondieron con armas de fuego.

Hasta el momento no hay información de quién o quiénes protagonizaron este hecho violento, pero lo que sí se dijo que nadie resultó lesionado, y que José Manuel Figueroa no se encontraba en ese momento en su casa, y declaró no saber nada de lo sucedido.

Como se recordará, dos hermanos de José Manuel perdieron la vida en hechos violentos, y se rumoró que ambos estaban involucrados en actividades ilícitas, al igual que su tío Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastian.