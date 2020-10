‘Cepillín’ le manda fuerte mensaje a Luis Miguel

El ‘payasito de la tele’ le dice al cantante “que no sea wey” y su se aproxime a sus hijos con Aracely Arámbula.

Ricardo González mejor conocido como ‘Cepillín’, hace polémicas declaraciones en torno a la supuesta muerte de la madre de Luis Miguel, y le manda fuerte mensaje al cantante.

“La mamá de Luis Miguel está viva, porque se sabe la fecha exacta de la muerte de Luisito Rey, pero la de Marcela no y está viva, él la está manteniendo”, declaró el comediante al programa ‘Sale el Sol’.

Le envió este mensaje al intérprete: “Él no pudo ser un buen hijo como hubiese deseado porque desgraciadamente el papá se muere y la madre está desaparecida. Cree que va a repetir la historia con sus dos hijos que son hermosos. Como papá te digo que no seas ‘wey’, no seas tonto, busca a tus hijos. Si no quieres nada con Aracely está bien, pero busca a tus hijos que son tu sangre”.

Cepillín también tocó otro controvertido tema, y asegura que Juan Gabriel está vivo, además de calificar como ‘parásito’ a Iván Aguilera, el heredero universal del Divo de Juárez.