Hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Nájera está afectado psicológicamente

El menor tiene esta afectación por los problemas entre sus padres, según un especialista de la corte de Miami.

El hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera ya está afectado psicológicamente por los problemas entre sus padres, según las declaraciones de la especialista asignada por la Corte para vigilar el bienestar del niño.

La guadiana ha declarado: “El niño vino a mi oficina hace un par de semanas y es un pequeño sumamente protector no solamente con su mamá, sino también con su papá, y cuando empezamos a platicar sobre los problemas entre ellos, él se puso muy nervioso y empezó a mentirme, y no porque no me tenga confianza, es normal, es un mecanismo de defensa, lo dije antes y lo confirmo, necesita terapia individual, un espacio solo para él”.

La especialista también indicó que Paulina y Colate necesitan contar con un supervisor, un familiar que sirva de mediador para ponerse de acuerdo en todo lo relacionado con Andrea Nicolás, de preferencia un familiar, pues la ex pareja no logra ponerse de acuerdo ni siquiera en la hora de intercambiar la visita del menor durante sus estancias en casa de cada uno.

Colate ha revelado que entre él y Paulina toda su comunicación es por escrito, para que quede evidencia de todos los diálogos que hay entre ellos.