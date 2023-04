Charlie Sheen vuelve a trabajar con productor que lo despidió de serie

El actor de ‘Two and a Half Men’ actuará en la nueva comedia de Chuck Lorre…

Charlie Sheen se prepara para regresar a la televisión en una nueva serie encargada por HBO Max.

Según la revista «Variety», el ex actor de «Two and a Half Men» se reencontró con el creador de esa serie, Chuck Lorre, para el nuevo proyecto. La reunión se produjo más de 10 años después de una desagradable pelea que tuvieron los dos y que resultó en el despido de Sheen de «Two and a Half Men».

El actor de 57 años ganó un papel recurrente en la primera serie de comedia de HBO Max de Chuck «Cómo ser un corredor de apuestas», protagonizada por el comediante Sebastián Maniscalco, de 49 años.

Lorre recibió un pedido de ocho episodios para la serie sobre Danny [Sebastian], un corredor de apuestas veterano que lucha por sobrevivir a la inminente legalización de las apuestas deportivas, problemas con la familia, compañeros de trabajo y clientes cada vez más inestables.