Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez terminaron debido de la adicción de él a las drogas

El vocalista de la Original Banda ‘El Limón’ se rehabilitó con tal de ver feliz a su esposa, pero desafortunadamente “la paz no duró mucho”.

El vocalista de la Original Banda ‘El Limón’ dijo al programa ‘El Gordo y La Flaca’: “Siempre voy a ser mejor persona, pase lo que pase, a veces me equivoco, a veces me caigo, pero siempre mi meta es levantarme y ser mejor persona, y más si puedo hacer a mi esposa feliz y tener más paz interiormente”.

Lorenzo reveló que el mes de junio se internó en una clínica de rehabilitación para atenderse de su adicción a las drogas, y que al salir vivió ‘una paz bien bonita’ junto a Chiquis: “Lamentablemente la paz no duró mucho tiempo. Empecé a platicarle mis planes, que son importantes para mí, que me hagan sentir hombre, y no sé, a lo mejor mis planes no eran los mismos que tenía ella”.

A solo un mes de haber anunciado su separación, Chiquis se dejó ver besándose con Mr. Tempo, empresario con el que ya inició una nueva relación.