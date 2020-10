Khloe Kardashian desactiva los comentarios en Instagram tras mostrar fotos de viaje familiar

Al parecer Khloe anda “demasiado sensible” con los comentarios de sus fans, y desactivó la función tras viaje familiar a un sitio paradisíaco.

Khloe Kardashian desactivó el miércoles sus comentarios de Instagram, mientras compartía sus últimas fotos en la aplicación propiedad de Facebook.

La estrella de “Keeping Up With The Kardashians” compartió varias imágenes de un viaje reciente que realizó con su familia como parte de las celebraciones del cumpleaños de Kim Kardashian.

“¡¡EL MEJOR VIAJE DE TODOS !! Gracias Keeks”, subtituló sus fotos en bikini, dejando a sus fans sin poder comentar.

No es la primera vez que la socialité deshabilita sus comentarios de Instagram. El año pasado, había dejado de lado los comentarios para evitar críticas en la plataforma de redes sociales.