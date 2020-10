Maky asegura que fue ella quien quiso quitarse el apellido de su ex Juan Soler

La actriz ha desmentido al actor, quien había dicho que él era el que le había exigido retirarse su apellido.

Maky desmintió a su ex, y dijo que fue ella quien decidió quitarse el apellido Soler, solo que tardó en hacerlo en Instagram porque la aplicación no lo permitía.

La actriz argentina reveló a ‘Ventaneando’ que fue ella quien se quiso quitar el apellido de su ex esposo: “No me molestaba, al contrario, es un honor, es alguien a quien quiero, admiro, y además es el apellido de mis hijas, pero ya no corresponde”. Además se quejó de que mucha gente siempre le estaba preguntando sobre ese tema.

Con esto desmintió la versión que hace unos días diera Juan Soler, quien aseguró que él tenía mucho tiempo pidiéndole a Maky que se quitara el apellido, pero que en Instagram no había podido hacerlo.

Maky dijo que su nombre real es Magdalena Moguilevsky, pero que cuando comenzó su carrera en Televisa le dijeron que era un nombre muy largo y difícil, por lo que quedó solo en Maky, el cual ya quedó así de nuevo al quitarse el Soler.