Kate del Castillo dice que Sean Penn “le hizo mucho daño”

Según la actriz, el actor colocó a ella y su familia en riesgo por su “actitud cobarde”.

Kate del Castillo asegura que Sean Penn le hizo mucho daño a ella y a su familia, incluso que la puso hasta en riesgo de que la asesinaran.

En el programa ‘Tu-Night’ que conduce Omar Chaparro, Kate reveló que la actitud de Sean Penn fue muy cobarde, que solo la utilizó para lograr su objetivo y hacer el reportaje que quería hacer, sin importarle ponerla en riesgo, cuando ambos visitaron al narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ya que él salió blindado de la situación, pero ella quedó desprotegida y con serios problemas con el gobierno de México.

“No le tengo ningún tipo de respeto ni nada al señor. Sobreviví y ya pasé esa etapa, mi familia también. No le deseo mal a nadie, pero no significa absolutamente nada en mi vida…es una persona que me hizo muchísimo daño y que pudo haber hecho que me mataran a mí y a mi familia”.

Chaparro le preguntó si algún narcotraficante se ha enamorado de ella, a lo que Kate respondió: “Habría que preguntarle a los narcotraficantes si se han enamorado de mí. No tiene nada de malo, es bronca de ellos. Nadie me ha declarado su amor”.