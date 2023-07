Chrissy Teigen y John Legend son padres otra vez

La modelo presentó a su cuarto hijo en Instagram, sorprendiendo a todos…

Chrissy Teigen y su esposo John Legend son padres nuevamente. La pareja sorprendió a sus seguidores al revelar que dieron la bienvenida a su cuarto hijo a través de una madre sustituta solo cinco meses después del nacimiento de su hija Esti.

Wren Alexander Stephens nació el 18 de junio a través de un vientre de alquiler, anunció Teigen en Instagram:

«Minutos antes de la medianoche del 19 de junio, pude presenciar a la mujer más hermosa, mi amiga, nuestra madre sustituta, dar a luz en medio de un poco de caos, pero con fuerza y pura alegría y amor.», señaló.

El cuarto hijo de Teigen y Legend es el primero para el que la pareja ha usado un sustituto. La nueva incorporación llega tres años después de que la actriz y modelo perdiera a su bebé Jack a las 20 semanas de embarazo en 2020.

Su publicación continuó: «Desde que tengo memoria, siempre he querido tener cuatro hijos. Después de perder a Jack, no pensé que sería capaz de tener más bebés por mi cuenta… Para ser honesta, personalmente bloqueé gran parte de mi mentalidad durante ese tiempo, pero un recuerdo claro es estar rodeado de personas que querían asegurarse de que no volviera a pasar por ese dolor y pérdida», dijo.

Teigen también reveló que ella y su madre sustituta estaban embarazadas al mismo tiempo con la nueva ronda de embriones que ella y Legend habían creado.