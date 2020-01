Comparan aspecto de Ninel Conde con el de Lyn May

Los recientes procedimientos estéticos de Conde la han llevado a esa situación.

Ninel Conde recibió muchas críticas por sus recientes cirugías en el rostro, y la llegaron a comparar con la ex vedette Lyn May.

La actriz y cantante publicó un video en Twitter en el que anunció que se integra al programa de Telemundo ‘Suelta la Sopa’, y los comentarios se centraron en su aspecto físico.

La mayoría de los comentarios no fue nada favorable hacia Ninel, pues sus seguidores no están contentos con su nueva imagen, ya que se realizó algunos detallitos en rostro, y las críticas no se hicieron esperar.Se le comparó hasta con Lyn May, diciendo que Ninel había acudido con el mismo cirujano de la mítica vedette de origen oriental.

Ninel Conde ha preferido guardar silencio y no responder a esos negativos comentarios, y en respuesta publicó una fotografía donde rostro luce muy diferente a como se ve en el video.