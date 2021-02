David Beckham es el nuevo embajador del fútbol de Qatar

El ex futbolista británico firmó un millonario acuerdo para representar al país previo al mundial Qatar 2022.

David Beckham será el nuevo embajador de Qatar, el país que albergará el Mundial de Fútbol de 2022. Según el diario The Mail on Sunday, el deportista firmó un acuerdo de £ 10 millones (US$ 13,8 millones) para representar al país.

La nominación del exfutbolista como embajador fue sorprendente, ya que David es un miembro aliado de la comunidad LGBT +, y en Qatar la homosexualidad es completamente ilegal y se castiga con prisión o azotes.

Según un artículo de 2019 de la revista Forbes, el país de Oriente Medio es el segundo país más peligroso del mundo para las personas LGBT +.

Las fuentes dijeron al periódico que a Beckham se le aseguró que Qatar está “relajando su política” sobre la persecución LGBT + en el país, y por eso él aceptó el contrato.

Otros criticaron al esposo de Victoria Beckham por aceptar el trato con un país opuesto a esa comunidad.

The Mail on Sunday también informó que las negociaciones entre los asesores de Beckham y el comité de Qatar a cargo de los preparativos para la Copa del Mundo han estado en marcha durante al menos un año. Y se cree que establecieron un “acuerdo personal” con Beckham.

Una fuente de Qatar agregó sobre la negociación: “Claro, hay preocupaciones sobre su reputación, pero hay suficiente dinero para que la óptica no importe tanto”, justificó.

Otra fuente señaló: “David tiene tantos negocios rentables que uno se pregunta por qué querría uno como este”.

Actualmente, el código penal de Qatar penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con una pena de hasta siete años de prisión.