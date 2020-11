Demi Lovato analiza la “montaña rusa” que ha sido este 2020

La cantante ha tenido un año bastante turbulento lleno de altibajos importantes y cambios significativos.

Demi Lovato reflexiona sobre la ‘montaña rusa’ de sentimientos que vivió en 2020 después de separarse de Max Ehrich.

Durante una entrevista en Today with Hoda & Jenna, la cantante miró hacia atrás en su 2020, y ofreció detalles sobre su tumultuoso año a medida que se acerca a su fin.

“Este año ha sido una montaña rusa. Quiero decir, honestamente, para mí, el comienzo del año comenzó, estaba en esta trayectoria para tener una carrera bastante agitada y estaba planeando mi regreso ”, dijo.

Si bien los planes para un álbum se congelaron después de la pandemia del coronavirus, lanzó dos canciones; una después de su ruptura con Max Ehrich y otra que fue un himno con carga política lanzado a raíz de las elecciones estadounidenses.

“Cuando escribo mis canciones, cuando voy al estudio y las grabo, es una experiencia muy catártica y terapéutica para mí. Cada vez que analizo algo, especialmente cuando no digo cosas públicamente o comento sobre ciertas situaciones, simplemente dejo que mi música lo haga “, dijo.

“Creo que lo más importante que he aprendido es cuánto me siento bien conmigo misma y me amo. No fue hasta este año que realmente comencé a explorar las cosas que traen alegría a mi vida de pequeñas maneras ”, agregó.