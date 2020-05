Demi Lovato evita mantener contacto con sus exparejas

La cantante dice en entrevista que ha cambiado su mentalidad, y explica por qué en el pasado sí lo hacía.

Demi Lovato admite que actualmente ya no intenta tener comunicación con sus exparejas, algo que en el pasado ella trataba de conservar para sentirse bien.

La cantante en entrevista con Jameela Jamil en su podcast ‘I Weigh’, comentó: “Antes tenía una mentalidad muy diferente, pensaba que si había vivido una experiencia negativa con alguien, necesitaba arreglar las cosas, o que nos reconciliáramos de alguna manera”.

Un buen ejemplo de esto es cuando Demi terminó su larga relación con Wilmer Valderrama, la cantante hizo alarde de que eran muy buenos amigos y que seguían en comunicación, incluso publicando fotos con él. Sin embargo después se supo que las cosas no eran así, pues él sí marcó su territorio y no quiso seguir con esa intención.

Demi Lovato ha cambiado y confesó: “Ahora he sido capaz de dejar marchar a cierta gente, ya me entiendes. Esa ha sido otra de las cosas que he tenido que aprender a la hora de eliminar a personas tóxicas de mi vida: si es un ex, por algo es”.